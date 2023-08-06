Собянин сообщил о попытке прорыва беспилотника в Москву Собянин: на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно ракетный комплекс «Панцирь-С1»

На подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник, сообщил в Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, это произошло в районе 11 часов дня.

Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы, — написал он.

Telegram-канал Mash до этого сообщил о введении в столичном аэропорту Внуково плана «Ковер», который предполагает обнаружение в воздушном пространстве неизвестных или опасных объектов. В результате были задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на посадку.

Судя по данным с официального сайта аэропорта, вылеты должны были возобновиться в 12:10. По данным Telegram-канал «Осторожно, Москва», все гейты на посадку были закрыты, прилетающие самолеты перенаправляли в другие аэропорты. Ожидающим посадки каждые 15 минут объявляли о закрытом воздушном пространстве.

Ранее аэропорт Внуково закрывали 30 июля и 1 августа на фоне атак украинских беспилотников. Тогда силам противовоздушной обороны удалось перехватить в столице несколько БПЛА, однако один дрон все же поразил башню «Москва-Сити».