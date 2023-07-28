Собянин сообщил о попытке атаки «вражеского беспилотника» Мэр Москвы Сергей Собянин: ночью была отбита атака «вражеского беспилотника»

Фото: Sergey Bulkin/NEWS.ru

Силы Министерства обороны РФ сбили вражеский беспилотник, который попытался совершить атаку на Москву в ночь на 28 июля, сообщил в личном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По словам главы города, разрушений и пострадавших нет.

Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны, — написал столичный градоначальник.

Утром 24 июля два беспилотника атаковали Москву, нанеся повреждения двум нежилым зданиям. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в результате инцидента никто не пострадал. В Министерстве обороны России возложили ответственность за случившееся на Киев и назвали это нападение террористическим актом. Оба дрона были нейтрализованы средствами РЭБ, после чего потерпели крушение.

В тот же день вечером в Новой Москве упал беспилотный летательный аппарат без взрывного устройства. Пострадавших нет. Инцидент произошел на территории поселения Первомайское. Комментируя случившееся, заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак заявил, что ООН хочет, чтобы стороны конфликта на Украине избегали шагов, которые ведут к его эскалации.