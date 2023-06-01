Собянин сообщил о завершении работ в домах москвичей после атаки дронов ВСУ

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Все ремонтные работы, которые были начаты после атаки украинских беспилотников в Москве, завершены, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, остекление в квартирах было полностью восстановлено, также были отремонтированы инженерные коммуникации. Все жители поврежденных домов вернулись обратно в свои жилища, уточнил московский градоначальник.

Провели все ремонтные работы в домах, жители которых были эвакуированы. В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену повреждённых элементов в квартирах и подъездах, — написал Собянин.

Он поблагодарил сотрудников столичных служб за оперативно проделанную работу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотных аппаратов ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Дроны попали в два жилых дома на улицах Профсоюзной и Атласова в Новой Москве.