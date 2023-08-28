Силы ПВО сбили летевший в сторону Москвы беспилотник Собянин: силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший к Москве

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Российские силы ПВО в ночь на 28 августа в Подмосковье сбили дрон, летевший по направлению к столице, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, инцидент произошел в небе над Люберцами.

Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве, — написал столичный градоначальник.

Он также сообщил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. На месте работают экстренные службы региона.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ночь на 28 августа пресекли новую попытку Украины нанести удар по инфраструктуре РФ с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Два дрона были сбиты в небе над Брянской областью.

Кроме того, в столичных аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен план «Ковер». В результате были задержаны рейсы на вылет и прилет.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что за прошедшую неделю рядом с ее домом упали два дрона. Она отметила, что падение второго беспилотника сопровождалось громким звуком. По ее словам, организаторы подобных атак имеют «типический творческий почерк».