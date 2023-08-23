Собянин сообщил о попадании дрона в строящееся здание в «Москва-Сити»

Фото: Баранов Владимир/Global Look Press

В ночь на 23 августа беспилотник попал в строящееся здание в «Москва-Сити», сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, еще один БПЛА был сбит системами ПВО в Можайском районе Московской области.

Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити, — говорится в его сообщении.

Градоначальник отметил, что на места происшествий отправлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сергей Собянин в ночь на 22 августа рассказал, что российские средства ПВО сбили в Московской области два ударных беспилотника. По его словам, один дрон ликвидирован в районе Красногорска, другой — в Одинцовском городском округе. Позже стало известно, что в Красногорске в результате атаки беспилотного аппарата оказался поврежден жилой дом. Беспилотник упал в районе Красногорского бульвара. Также отмечалось, что обломки аппарата повредили несколько припаркованных рядом с домом автомобилей.

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