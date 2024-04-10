Собянин снял с поста главу одного из департаментов Москвы Собянин снял Молоткова с поста главы департамента образования и науки Москвы

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Молотков

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Александра Молоткова с должности руководителя столичного департамента образования и науки. Соответствующий указ опубликован на официальном портале главы города.

Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе, — сказано в указе.

Собянин назначил Ирину Каклюгину новым главой столичного департамента. В указе сказано, что она будет на этой должности «на срок полномочий мэра Москвы».

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что гендиректор судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев решил уйти в отставку. Депутат напомнил, что Гусев занимает эту должность с 2000 года.

На пост председателя Верховного суда РФ был объявлен конкурс. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила его после смерти Вячеслава Лебедева, которого не стало 23 февраля этого года. Хинштейн сообщал, что Ирина Подносова претендовала на этот пост. Позже стало известно, что комиссия при президенте России единогласно одобрила ее кандидатуру.