Собянин сделал подарок всем автомобилистам Москвы на 8 Марта Собянин сообщил о бесплатной парковке на всех улицах Москвы 8 и 9 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жители и гости Москвы смогут бесплатно парковать свои машины в Международный женский день, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, плата за парковку не будет взиматься 8 и 9 марта. Он отметил, что это коснется всех без исключения улиц столицы.

Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной. В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснется всех без исключения улиц, — написал Собянин.

Глава города добавил, что 10 марта работа столичных парковок будет осуществляться по тарифу воскресенья. При этом, как отметил Собянин, автостоянки со шлагбаумом останутся платными в праздничный день и будут работать по стандартным тарифам.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее заявил, что жителей и гостей Москвы не порадует погода в Международный женский день. По словам специалиста, 8 марта в столицу придут осадки в виде снега. К празднику в городе ожидается похолодание: в ночь на 8 марта температура воздуха опустится до минус 6–9 градусов, а днем столбики термометров покажут минус 1–3 градуса.

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что на 8 Марта мужчинам важно подарить женщинам любовь, романтику и внимание. Она отметила, что любой девушке понравятся цветы, но в качестве дополнительного презента важно ориентироваться на предпочтения. В частности, Наумова посоветовала обратить внимание на универсальные подарки, которые понравятся каждой, например духи, гаджеты или косметика.