«Собянин» с «генералом ФСБ» развели москвича на 1,5 млн рублей Мошенники выдали себя за Собянина и генерала ради 1,5 млн рублей

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Мошенники выдали себя за мэра Москвы Сергея Собянина и некоего генерала ФСБ и выманили у столичного пенсионера 1,5 млн рублей, сообщает РЕН ТВ. Сначала 75-летнему мужчине позвонила «секретарь Собянина» и предупредила, что с ним свяжется лично градоначальник. Как рассказал потерпевший, по видеосвязи ему действительно показалось, что это Собянин.

Затем позвонил «генерал-полковник ФСБ» и повторил сказанное лжемэром, а на почту пришло письмо из «мэрии». Так мужчину позвали на личную видеоконференцию.

Пострадавший в два захода перевел злоумышленникам 1,5 млн рублей, после чего «мэр Москвы» и «генерал ФСБ» исчезли, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее преступники выманили обманным путем у 39-летнего жителя Читы 13 млн 200 тысяч рублей, они позвонили мужчине с неизвестного номера и представились работниками сотового оператора, а позже сотрудниками Центробанка. Злоумышленники убедили жертву, что его банковские счета хотят взломать, и предложили «безопасную схему» по сохранению денег.

Также стало известно, что телефонные мошенники начали применять новый «гибридный» сценарий обмана россиян с участием псевдосотрудников операторов связи, полиции или «Госуслуг». Многоэтапная схема заключается в том, что аферисты раскрывают себя сами, однако при последующих звонках от сообщников им удается обмануть жертв.