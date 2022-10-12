Собянин: близкие родственники смогут получить выплату за мобилизованных Собянин: близкие родственники получат выплату за мобилизованных в качестве адресной помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Близкие родственники могут получить выплату за мобилизованных в Москве в качестве адресной социальной помощи, сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, для платежей призванным в вооруженные силы по мобилизации правительству Москвы необходимы личные данные москвичей и номера их банковских счетов.

Приняли решение, в соответствии с которым близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных (ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1) и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи, — сказано в сообщении.

Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей в месяц: по словам мэра, правительство Москвы намерено максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты самим мобилизованным. Сейчас правительство отрабатывает регламент передачи данных совместно с Минобороны.

Ранее мэр Москвы подписал указ о соцподдержке семей мобилизованных. Эти меры коснутся всех членов семьи, включая детей и пожилых родственников. Так, детям мобилизованных будет обеспечено внеочередное зачисление в детские сады, они будут освобождены от оплаты за их посещение и обеспечены бесплатным горячим питанием в школе и колледжах. Их также ожидает первоочередное зачисление в группы продленного дня и освобождение от их оплаты, а также освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях.

Нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы будет предоставлено социальное обслуживание на дому и первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания. Супругам мобилизованных и детям трудоспособного возраста будет предоставлена возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также содействие в поиске работы. Также всем членам семьи будет оказана единовременная материальная и психологическая помощь, а также содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки и консультирование по юридическим вопросам.