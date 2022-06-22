Собянин рассказал, когда москвичи отпразднуют День города Собянин: День города в Москве пройдет 10 и 11 сентября

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Празднования Дня города в Москве пройдут 10 и 11 сентября, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В своем Telegram-канале он отметил, что формат праздника будет определен позже, с учетом эпидемиологической ситуации. Собянин подчеркнул, что в этом году Москве исполнится 875 лет со дня основания города.

В этом году Москве исполнится 875 лет. День города отметим как обычно, во вторые выходные осени — 10 и 11 сентября. В каком формате пройдут праздничные мероприятия, решим позже, с учетом фактически складывающейся эпидемиологической ситуации, — заявил Собянин.

Ранее столичный мэр подписал закон о тишине. Документ наделил полицию полномочиями составлять протоколы о нарушении тишины гражданами. До этого законопроект о тишине одобрили в Мосгордуме.

25 мая Собянин объявил в столице так называемую ковидную амнистию, в рамках которой органы исполнительной власти прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. При этом правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.