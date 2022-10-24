Собянин рассказал, сколько родственников мобилизованных попросили о помощи Собянин: 6500 родственников мобилизованных обратились за помощью в центр поддержки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты столичного Центра поддержки оказали помощь 6,5 тысячам родственников мобилизованных, обратившихся за помощью, сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, реальная помощь оказана по 95% запросов, многие из них исполняются в тот же день.

К специалистам обратились 6 500 родственников мобилизованных граждан. Кроме того, несколько тысяч человек пришли во флагманские МФЦ, которые работают с семьями мобилизованных по вопросам оказания материальной помощи, — сообщил мэр.

Так, в рамках помощи семьям мобилизованных более 500 человек обратились с просьбами, связанными с профессиональной ориентацией, обучению и трудоустройству. Из них около 370 уже записаны на курсы, 200 человек приступили к занятиям, а 15 человек уже приступили к новой работе. По вопросам выплаты материальной помощи поступило 8,6 тысяч запросов. Около пяти тысяч семей мобилизованных уже получили денежные средства. Также специалисты МФЦ помогли более чем 3 300 семьям получить госуслуги или консультацию по вопросам оплаты услуг ЖКХ, передачи показаний счетчиков, оформления статуса малоимущей семьи, пользования порталами электронных услуг и так далее.

Ранее мэр Москвы подписал указ о соцподдержке семей мобилизованных. Эти меры коснутся всех членов семьи, включая детей и пожилых родственников. Так, сообщалось, что супругам мобилизованных и детям трудоспособного возраста будет предоставлена возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также содействие в поиске работы. Также всем членам семьи будет оказана единовременная материальная и психологическая помощь, а также содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки и консультирование по юридическим вопросам.