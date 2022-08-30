Собянин рассказал про День города-2022 Собянин: в день города в Москве пройдет около 200 праздничных мероприятий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

В юбилейный, 875 День города, в столице запланировано порядка 200 крупных событий, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, праздничные мероприятия пройдут во всех районах, чтобы москвичи смогли отметить дату не далеко от дома. Он напомнил, что торжества состоятся 10 и 11 сентября.

Программу Дня города составляли с учетом голосования москвичей в проекте «Активный гражданин». Запланировано порядка 200 крупных событий — от концертов до благотворительного фестиваля «Добрая Москва», — написал глава города.

В частности, в «Музеоне» пройдет фестиваль с участием популярных артистов, а в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади выступят известные оперные певцы и лучшие классические коллективы города, сообщил Собянин.

Ранее градоначальник заявил, что В Москве не наступит экономический коллапс из-за западных ограничительных мер. Он отметил, что Россия и столица с честью пережили сложный период санкционного давления. По словам мэра, Москве также не грозит безработица. На данный момент она находится на низком уровне.