Собянин рассказал о новых пожарах вокруг Москвы Собянин: очаги возгорания обнаружены во Владимирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые очаги лесных пожаров обнаружены во Владимирской области, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что для их локализации столица отправила в область 30 единиц техники и 90 спасателей. По словам градоначальника, дополнительную спасательную технику также направили в Рязанскую область для тушения лесных пожаров, из-за которых столицу накрыл смог.

Вместе с тем обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей, — сказал мэр Москвы.

Накануне жители нескольких районов Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог. Позже стало известно, что причиной стали лесные пожары в Рязанской области. При этом возгораний на территории столицы не обнаружили. В МЧС подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.

18 августа глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область, чтобы лично руководить работой по тушению лесных пожаров в регионе. Ранее по его распоряжению к очагам возгораний направили самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8.