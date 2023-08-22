Собянин рассказал о готовности северного дублера Кутузовского проспекта Собянин: работы по строительству дублера Кутузовского проспекта завершаются

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

В Москве завершаются работы по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра строящейся магистрали. Отмечается, что рабочие заканчивают укладку верхнего слоя асфальта, наносят дорожные разметки, устанавливают знаки, шумозащитные экраны, опоры освещения.

Заканчиваются основные работы на новой вылетной магистрали Москвы — Северном дублере Кутузовского проспекта, который, конечно, с нетерпением ждут сотни тысяч москвичей и жителей Подмосковья, — приводятся слова Собянина на сайте главы города.

Новую шестиполосную дорогу проложили от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Далее она выходит на северный обход подмосковного Одинцово.

Общая протяженность магистрали со съездами и 17 искусственными сооружениями составляет почти 22 километра.

Дорога будет платной. Стоимость проезда будет автоматически списываться с предоплаченных транспондеров. В случае их отсутствия оплату можно будет внести позже через мобильное приложение «Парковки России» и mos.ru.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, которая позволит существенно сократить время в пути не только между двумя столицами, но и другими городами.