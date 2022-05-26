Собянин рассказал, какие автомобили будут производить на заводе «Москвич» Собянин: завод «Москвич» будет выпускать современные машины и электромобили

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Старые модели автомобиля «Москвич» не будут производиться на бывшем заводе Renault в столице. В планах выпуск современных машин, а в дальнейшем — электромобилей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт ТАСС.

Он отметил, что после сообщений об уходе Renault многие почему-то решили, что завод вернётся к выпуску прежних моделей «Москвича». По словам градоначальника, возможно, это стоило бы сделать «для ретро», но у столичных властей иные намерения.

Мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили, — сказал Собянин.

Он добавил, что для создания нового отечественного автомобиля с нуля необходима помощь зарубежных партнеров и перспективы на это есть.

Правительство Москвы полностью выкупило завод «Renault Россия» 16 мая. Предполагается, что выпуск автомобилей на нём начнется до конца текущего года. Первоначально они будут производиться на базе Renault Logan. Руководитель дептранса столицы Максим Ликсутов заявил, что машины будут поставлять в автопарки служб такси и каршеринга.