Собянин раскрыл, сколько москвичей находятся в зоне СВО Собянин: порядка 45 тысяч москвичей находятся в зоне СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почти 45 тысяч москвичей находятся в зоне спецоперации в настоящий момент, заявил ТАСС мэр столицы Сергей Собянин. Половина из них была призвана в рамках частичной мобилизации, другую половину составляют добровольцы, уточнил глава города.

По [частичной] мобилизации у нас ушло около 20 тысяч человек <...>, контрактников и добровольцев тоже ушло уже около 20 тысяч. Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва — это еще и военный город, но я думаю, что не менее пяти тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО, — рассказал Собянин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что республика отправила в зону спецоперации более 29 тысяч военнослужащих. Свыше 13 тысяч из них — добровольцы. В настоящее время в боях участвуют более семи тысяч человек, добавил Кадыров.

Глава региона также отметил, что российские подразделения не нуждаются в большом количестве тяжелой техники на текущем этапе СВО. По его словам, это обусловлено сменой тактики и условий ведения боя.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что добровольцы из Северной Кореи могут принять участие в спецоперации. По его словам, граждане КНДР отличаются дисциплинированностью и мощной производительностью, их помощь в зоне СВО будет «весьма кстати».