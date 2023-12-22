Собянин раскрыл подробности уничтожения дрона ВСУ в Подмосковье Собянин: в Подмосковье сбит украинский дрон, разрушений и пострадавших нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрушений и пострадавших в результате уничтожения украинского беспилотника при подлете к Москве нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что дрон сбили в Подольске. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, добавил он.

Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — написал он.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что над Московской областью средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотник. Уточняется, что атака была пресечена примерно в 14:40.

Утром 22 декабря Вооруженные силы Украины пытались атаковать с применением беспилотных летательных аппаратов территорию Калужской области. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили два украинских дрона около 14:00 по московскому времени. Это была пятая за день попытка ВСУ осуществить террористические атаки в российских регионах с применением БПЛА.

До этого власти Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Погарском районе, который накануне подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В общей сложности украинская армия выпустила по селу Чаусы восемь снарядов из реактивных систем залпового огня.