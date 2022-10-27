Собянин пригрозил ПИК отстранением от строительства в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин пригрозил группе компаний ПИК отстранением от строительства в городе, если она не достроит в срок школу в составе жилого комплекса «Люблинский парк», сообщает РИА Новости. В разговоре с гендиректором ПИК Иваном Поландовым градоначальник отметил, что девелопер сдал уже 200 тысяч квадратных метров жилья, однако в строй до сих пор не введены предусмотренные планами детский сад и школа.

Если вы сдаете жилье и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимыми [объектами] соцкультбыта. Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда, в переполненные школы. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь, — сказал Собянин.

Ранее в Москве задержали бывшего вице-президента группы компаний ПИК Александра Лефеля. Он проходит обвиняемым по статье о мошенничестве в особо крупном размере и обвиняется в хищениях на сумму 140 млн рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В группе ПИК считают, что Лефель тратил деньги дольщиков и компании, в том числе на стадии нулевого цикла строительства. Компания завершила работы на стройке в Петербурге за собственные средства, а затем обратилась в правоохранительные органы. Силовики провели проверки в декабре 2020 года и в июне 2021-го, возбудили два уголовных дела, а затем объединили их в одно производство.