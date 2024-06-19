Собянин предупредил москвичей об угрозе смерчей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале предупредил об опасности смерчей 20 июня. Он подчеркнул, что это явление ожидается с 12:00 до 17:00, и призвал быть внимательными.

С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. Прошу вас быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице. Берегите себя, — написал Собянин.

Также он предупредил, что с 03:00 до 22:00 20 июня в столице ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 метров в секунду.

Ранее в МЧС сообщили, что во время грозы передвигаться лучше пешком. Уточняется, что не рекомендуется бегать или кататься на велосипедах, самокатах и роликах в такую непогоду. Также советуют не приближаться к высоким деревьям и линиям электропередачи. Не рекомендуется пользоваться телефонами, так как гаджеты могут притянуть разряд молнии.

До этого климатолог Андрей Киселев заявил, что глобальное изменение климата привело к интенсификации мощных дождей в Москве и других регионах России. По его словам, число погодных аномалий на территории РФ будет только расти. При этом ученый подчеркнул, что в ближайшие десятилетия такая тенденция сохранится, причем в число погодных аномалий войдут не только сильные дожди, но и ветра, тепловые волны и продолжительные периоды жаркой погоды.