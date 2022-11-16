Собянин предложил москвичам проголосовать за формат новогодних праздников Собянин предложил проголосовать за формат новогодних праздников в «Активном гражданине»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам проголосовать на портале «Активный гражданин» за то, в каком формате отметить новогодние праздники. Градоначальник написал об этом в Telegram-канале. Он предположил, что город в любом случае «должен быть украшен и приветлив», чтобы у москвичей была возможность зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением.

Начинаем готовиться к Новому году. Уверен, что закупать новые новогодние конструкции не надо. Но должны ли мы отказаться от праздника и не украшать город — решать вам. Предлагаю проголосовать на «Активном гражданине», — значится в сообщении.

В своем блоге мэр напомнил, что страна отмечала Новый год в том числе и во времена Великой Отечественной войны, что позволило людям не впадать в уныние и верить в победу. В нынешних же условиях доходы от новогодних праздников позволят «кратно больше» направить на поддержку участников специальной военной операции и не добивать искусственными ограничениями малый бизнес, в котором работают миллионы людей. Мэр также предложил развернуть во время праздников благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов.

Ранее стало известно, что на совещании петербургского губернатора Александра Беглова с членами местного правительства было принято решение об отмене общегородских мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Все деньги, которые удастся сэкономить, отправят на нужды добровольцев и мобилизованных. Аналогичное решение было принято до этого в Ленинградской области.

Кроме того, новогодние празднества и фейерверки отменили в Нижнем Новгороде. Мэр города Юрий Шалабаев сообщил, что средства, которые изначально планировалось потратить на концерты и гулянья, направят в качестве льгот семьям мобилизованных.