Собянин пообещал вдвое увеличить сеть наземного метро в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году в Москве вдвое увеличится сеть наземного метро, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Глава столицы сообщил о расширении сети МЦД-3 и МЦД-4, а также отметил, что в наступившем году в Москве закончится реконструкция и строительство 14 пригородных и городских вокзалов.

Таким образом, к концу 2023 года будет сформирован основной каркас нового для нашего города вида транспорта — наземного метро. Но, конечно, четыре диаметра МЦД — это не конец, а лишь середина большой работы. В планах — реконструкция еще нескольких десятков станций, закупка современных поездов, улучшение сервиса и многое другое для быстрых, комфортных и безопасных поездок по Москве и Подмосковью, — указано в сообщении на сайте градоначальника.

30 декабря 2022 года Собянин заявил, что в Москве завершилось строительство Большой кольцевой линии метро. По словам градоначальника, поезда начнут ходить по новому маршруту через пару месяцев. Он назвал данный проект важным и сложным.

До этого Собянин заявил о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной части работ на Большой кольцевой линии подземки позволит переключить внимание на строительство радиальных направлений, которые будут с ней связаны.