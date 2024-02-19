Собянин пообещал построить 39 новых станций метро в Москве

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство трех новых линий метро. По его словам, которые приводятся на портале мэра и правительства столицы, они будут носить названия «Троицкая», «Рублево-Архангельская» и «Бирюлевская». Всего планируется построить 39 новых станций метро и 9 новых или реконструированных станций МЦД. Строительные работы завершатся до 2030 года.

Помимо строительства новых линий метро, правительство Москвы также рассматривает возможность включения Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги в тарифную систему московского транспорта. Речь идет о включении 39 станций. В случае если их включат в тарифную систему, она охватит все пригодные направления. К 2030 году власти российской столицы также планируют организовать тактовое движение поездов на всем Центральном транспортном узле Москвы.

Поезда, связывающие Москву с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, будут ходить в 6 раз чаще, — объяснил Собянин.

Мэр Москвы ранее заявил, что к 2030 году численность населения российской столицы увеличится до 14 млн человек. Он подчеркнул, что развитие транспорта должно опережать рост населения и экономики всей Московской агломерации.