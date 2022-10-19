Собянин пообещал никак не ограничивать «привычный ритм жизни» Москвы Собянин: привычный ритм жизни Москвы ограничен не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве примут необходимые меры во исполнение указов президента России Владимира Путина по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. При этом он подчеркнул, что ничего не ограничит «обычный ритм жизни города». По словам Собянина, все задачи будут решаться в рабочее время федеральными и городскими службами. Мэр напомнил, что Путин подписал указы о дополнительных полномочиях глав субъектов.

Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится, — подчеркнул Собянин.

Как отметил мэр, город будет решать задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и не только. Работы будут проводиться, как правило, в рабочее время. Выполнением задач займутся городские и федеральные службы, подытожил Собянин.

Президент РФ Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России. Кроме того, глава государства, в частности, заявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.