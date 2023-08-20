Собянин подтвердил попытку атаки беспилотника на Москву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил, что в ночь на воскресенье, 20 августа, вражеский беспилотник совершил попытку атаки на российскую столицу. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении, — написал Собянин.

По его словам, беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны. Также мэр Москвы поблагодарил российских военных за проделанную работу.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пять человек получили ранения при атаке украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске. В настоящее время все оперативные службы находятся на месте происшествия. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Недавно стало известно, что украинские военные более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате нападений Вооруженных сил Украины ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки.