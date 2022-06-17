Собянин подписал «закон о тишине» в Москве Собянин разрешил полиции составлять протоколы за нарушения тишины в Москве

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о «тишине». Документ наделяет полицию полномочиями составлять протоколы о нарушении тишины гражданами, он опубликован на сайте мэра.

Поправки внесены в «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». Прежде ответственным в городе за контроль по соблюдению тишины было Объединение административно-технических инспекций, которое не имело рычагов воздействия на нарушителей.

Законопроект о «тишине» ранее одобрили в Мосгордуме. В силу документ вступит, когда будет заключено соглашение между МВД и правительством столицы.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин 25 мая объявил в столице так называемую ковидную амнистию, в рамках которой органы исполнительной власти прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. При этом правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.