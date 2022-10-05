Собянин подписал указ о соцподдержке семей мобилизованных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о соцподдержке семей мобилизованных, сообщается на сайте градоначальника. Эти меры коснутся всех членов семьи, включая детей и пожилых родственников. Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1, и по телефону +7 (495) 870-44-44.

Так, детям мобилизованных будет обеспечено внеочередное зачисление в детские сады по достижении полутора лет и внеочередной перевод в другой детский сад или школу вблизи места жительства семьи. Они будут освобождены от оплаты за посещение детских садов и обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием в школе и одноразовым питанием — в городских колледжах. Их также ожидает первоочередное зачисление в группы продленного дня и освобождение от их оплаты, а также освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования.

Нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы будет предоставлено социальное обслуживание на дому независимо от состава и уровня доходов семьи, им также будет предоставлено первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания.

Супругам мобилизованных и детям трудоспособного возраста будет предоставлена возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также содействие в поиске работы. Также всем членам семьи будет оказана единовременная материальная и психологическая помощь, а также содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки и консультирование по юридическим вопросам.

Ранее в госкорпорации «Росатом» утвердили меры поддержки работников, призванных на военную службу по мобилизации: для их семей будут расширены льготы на поддержку детей и детского отдыха. Будет оказана единовременная помощь в случае рождения ребенка в размере 50 тысяч рублей, а в случае тяжелого заболевания ребенка — в размере до 300 тысяч рублей. Также им будут возмещаться расходы на содержание детей в детских дошкольных учреждениях и стоимость путевок на санаторно-курортное лечение или отдых детей.