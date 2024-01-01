Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Соябнин в новогоднем обращении к жителям города поблагодарил их за мужество, трудолюбие и поддержку, видео опубликовано в Telegram-канале градоначальника. Он отметил, что 2023 год был успешным, в столице удалось укрепить экономику и обеспечить безопасность как города, так и страны в целом.

Мы провожаем уходящий год. В нем было много тревог и переживаний за судьбу Москвы и России. За судьбу наших защитников в зоне специальной военной операции. Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны. <...> Москва продолжает развиваться, строить планы на будущее. Я уверен, что 2024 год принесет нам новые достижения и победы, — сказал Собянин.

Он также пожелал москвичам здоровья и долголетия, благополучия и достатка, а также чтобы рядом всегда находились близкие и любящие люди.

Ранее россиян поздравил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что в руках граждан России стабильное и уверенное развитие страны, а также благополучие будущих поколений. По его словам, народ РФ бережно хранит и продолжает традиции Родины, идет вперед и побеждает своих врагов.

Кроме того, посольство США в Москве опубликовало новогоднее поздравление для россиян. В дипмиссии отметили, что народы двух стран находили общий язык даже в самые сложные времена, а сотрудничество с Москвой — это то, чем Вашингтон может по праву гордиться.