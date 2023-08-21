Поиск граждан, пропавших в результате самоорганизованного спуска в московские коллекторы, продолжается, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, добавил он. Глава города также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, — написал Собянин.

По факту гибели четырех человек в московских коллекторах возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают организатора экскурсии.

Тела двух подростков обнаружили в Москве-реке 21 августа. Установлено, что они являлись членами экскурсионной группы, которая отправилась в подземные коммуникации во время ливня. Позднее также удалось обнаружить тело еще одной 15-летней девушки и мужчины. Личность последнего не установлена. Затем нашли тело еще одного мужчины.

Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной

Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока

Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы

Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы

Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы

Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве

Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве

Telegram-канал Mash ранее опубликовал маршрут диггеров, пропавших в тоннеле. По его информации, группа начала экскурсию в кирпичном коллектора 1906 года на Олимпийском проспекте. Диггеры перестали выходить на связь в районе метро «Трубная».