Собянин отреагировал на трагедию с погибшими в московских коллекторах Собянин: поиск пропавших в московских коллекторах продолжается

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы в районе парка «Зарядье», где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров

Поиск граждан, пропавших в результате самоорганизованного спуска в московские коллекторы, продолжается, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, добавил он. Глава города также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, — написал Собянин.

По факту гибели четырех человек в московских коллекторах возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают организатора экскурсии.

Тела двух подростков обнаружили в Москве-реке 21 августа. Установлено, что они являлись членами экскурсионной группы, которая отправилась в подземные коммуникации во время ливня. Позднее также удалось обнаружить тело еще одной 15-летней девушки и мужчины. Личность последнего не установлена. Затем нашли тело еще одного мужчины.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве

Telegram-канал Mash ранее опубликовал маршрут диггеров, пропавших в тоннеле. По его информации, группа начала экскурсию в кирпичном коллектора 1906 года на Олимпийском проспекте. Диггеры перестали выходить на связь в районе метро «Трубная».