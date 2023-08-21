Оперативные службы в районе парка «Зарядье», где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров
Поиск граждан, пропавших в результате самоорганизованного спуска в московские коллекторы, продолжается, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, добавил он. Глава города также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, — написал Собянин.
По факту гибели четырех человек в московских коллекторах возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают организатора экскурсии.
Тела двух подростков обнаружили в Москве-реке 21 августа. Установлено, что они являлись членами экскурсионной группы, которая отправилась в подземные коммуникации во время ливня. Позднее также удалось обнаружить тело еще одной 15-летней девушки и мужчины. Личность последнего не установлена. Затем нашли тело еще одного мужчины.
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Telegram-канал Mash ранее опубликовал маршрут диггеров, пропавших в тоннеле. По его информации, группа начала экскурсию в кирпичном коллектора 1906 года на Олимпийском проспекте. Диггеры перестали выходить на связь в районе метро «Трубная».