Собянин опроверг перекрытие дорог на въезд и выезд из Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. По его словам, в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта.

Прошу вас доверять только официальным источникам. Призываю вас продолжать сохранять спокойствие. Как подчеркнул в своем обращении президент, наша сила сегодня — в нашем единстве и консолидации общества, — написал Собянин.

Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях.

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Контртеррористическая операция — правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений. Среди них проверка документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров и ряд прочих мер.

Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Меры безопасности усилили и в Подмосковье.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что вводить военное положение в Москве нет необходимости. Он подчеркнул, что в столице, Московской области, а также в ряде других регионов достаточно уже введенных ранее мер. По мнению парламентария, в Москве необходимо «вести естественный образ жизни».