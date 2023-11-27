«На пределе сил»: Собянин о работе коммунальщиков после снегопада в Москве Собянин: коммунальные службы из-за снегопада работают на пределе сил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Погодные условия из-за прошедшего снегопада в Москве тяжелые, коммунальные службы работают на пределе своих сил, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что по его поручению привлекут около 10–12 тысяч сотрудников других служб для наведения порядка в городе.

Погодные условия достаточно тяжелые, коммунальщики работают на пределе своих сил. Поэтому я принял решение привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников других служб, — написал Собянин.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве за сутки выпало 35% месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%. За ночь же в столице выпала половина месячной нормы осадков. В Московской области самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире выпало 23 мм снега, или 56% месячной нормы, отметил метеоролог.

Утром 27 ноября сообщалось, что жители ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе Московской области не могут выехать из района на общественном транспорте. Трудности связаны с интенсивным снегопадом и ледяным дождем, а также нечищеными дорогами.

До этого столичный дептранс сообщил, что наземный транспорт, в том числе трамваи, в разных районах Москвы может ходить с задержками из-за ухудшения погоды. Движение затруднено из-за снежной метели, в некоторых местах буксуют грузовики, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.