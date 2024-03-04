Собянин оценил прибыль от проекта БКЛ Собянин: федеральный бюджет получил от проекта БКЛ больше 1 трлн рублей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о том, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от проекта уже больше 1 трлн рублей, говорится на сайте Кремля. Градоначальник также сообщил, что БКЛ уже перевозит в сутки 1,3 млн человек.

Если посмотреть экономическую отдачу, федеральный бюджет за счет БКЛ получил уже больше триллиона рублей — федеральный бюджет и внебюджетные фонды экономического эффекта, бюджетного эффекта, — сказал Собянин.

Ранее Собянин спрогнозировал, что в столице к 2030 году будет проживать около 14 млн человек, общее же население Московского региона к этому времени может достичь 23 млн. В своем личном блоге градоначальник подчеркнул, что развитие транспорта должно опережать рост населения и экономики Московской агломерации.

Также Собянин анонсировал строительство трех новых линий метро. По его словам, они будут носить названия «Троицкая», «Рублево-Архангельская» и «Бирюлевская». Всего планируется построить 39 новых станций метро и девять новых или реконструированных станций МЦД. Строительные работы завершатся до 2030 года.