Собянин объявил в столице «ковидную амнистию»

Сергей Собянин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице так называемую ковидную амнистию, в рамках которой органы исполнительной власти прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений, а правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. Как сообщается в блоге мэра, амнистия начнёт действовать с 1 июня.

Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19, — сказано в сообщении.

Для получения субсидий гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам рекомендовано обратиться в центры «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года с постановлением о назначении административного наказания и документом, подтверждающим уплату штрафа. Формы заявлений о предоставлении субсидий будут опубликованы на портале mos.ru. По оценке Собянина, общая сумма возврата или прекращения взыскания средств должна составить около 13,6 млрд рублей.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что заболеваемость коронавирусом в России может в очередной раз вырасти осенью. Она пояснила, что COVID-19 становится всё более похожим на сезонную инфекцию, поэтому новая волна возможна в период роста числа респираторных заболеваний.