Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро Собянин: участки метро закрывают, чтобы пройти под ними при строительстве других линий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Некоторые станции и участки метро Москвы периодически закрываются на время, чтобы под ними строились другие линии метрополитена, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это «архисложная работа».

Когда проходим МЦК, или БКЛ, или радиальное направление, мы проходим через тысячи километров коммуникаций. Не сотни, тысячи километров. Поэтому, видите, там периодически возникает объявление, что мы останавливаем ту или иную линию метро временно. Что мы делаем? Мы проходим под этими линиями метро, прямо впритирочку, и соединяем их вместе. Сложнейшая, просто архисложная работа. Ну, вы видите, она не на словах, а на деле реализуется, — сказал Собянин.

Ранее Собянин заявил о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии подземки позволит переключить внимание на строительство радиальных направлений, которые будут с ней связаны.

Речь идет о Рублево-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях. По его словам, Троицкая ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлевская — в стадии проектирования, а на Рублево-Архангельской уже приступили к активной фазе работ.