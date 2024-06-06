Собянин объяснил, почему он благодарен Западу за санкции Собянин поблагодарил Запад за санкции, сдерживающие доходы внутри России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Введенные Западом санкции против России поспособствовали тому, что доходы из страны теперь не выходят за ее пределы, заявил в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, ограничения простимулировали рост объема инвестиций.

Если раньше значительная часть экспортных доходов оседала за границей, то спасибо большое буржуинам, они сделали все, чтобы доходы из России не уходили, — заявил столичный мэр.

Собянин добавил, что санкции не вызвали сокращение инвестиций, на которое надеялись западные страны, а наоборот, привели к их значительному росту. Он обратил внимание, что российские инвесторы, зарабатывая на природных ресурсах, начали в значительной степени оставлять капиталы в стране.

И оказалось, что наш собственный бизнес гораздо более перспективный с точки зрения инвестиций, чем иностранцы, которые рубль вложили, два отсюда вывели, — добавил мэр.

Ранее аналогичное мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов. Он назвал санкции Запада одним из ключевых факторов роста отечественной экономики. По словам министра, этими ограничениями западные страны сами выстрелили себе в ногу.