Собянин обозначил главную задачу Москвы в период СВО Собянин сказал, что Москва в период СВО должна обеспечить нормальное функционирование экономики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Собянин

Главной задачей Москвы, как и большинства российских регионов, в период проведения специальной военной операции на Украине является обеспечение нормального функционирования жизни и экономики, заявил в разговоре с РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, о победе будет просто невозможно говорить, если разруха будет внутри. Также градоначальник подчеркнул, что нет необходимости как-то ограничивать привычный ритм московской жизни.

Задача города, как и большинства регионов страны, это обеспечить нормальное функционирование экономики, социальной сферы, инфраструктуры, транспорта — это наша задача. Тех, кто на фронте, задача воевать. Наша задача — поддерживать экономику в надлежащем виде, потому что это тоже часть поддержки тех, кто воюет, — заметил мэр.

Собянин заявил, что перед городом стоит задача, которая заключается в обеспечении нормального функционирования всех сфер. Москва, добавил он, сейчас живет нормальной и мирной жизнью. Поэтому нет смысла как-то ограничивать привычный ритм столицы.

Ранее Собянин заметил, что Москва выстояла после мощного удара в санкционной войне. По его словам, город имеет достаточный запас прочности и мощную экономику.

Глава столицы подчеркнул, что Москва уже встречалась лицом к лицу со многими кризисами. И всякий раз она выходила победительницей из этого противостояния.