Собянин назвал сумму, которую москвичи пожертвовали пострадавшим в теракте Собянин: свыше 20 млн москвичи направили на помощь жертвам теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Москвичи пожертвовали порядка 20 млн рублей на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» и родственникам погибших, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. Эти средства были перечислены в городские благотворительные фонды. Пожертвования со стороны бизнеса составили порядка 215 млн рублей.

Огромную помощь — пожертвованиями, материальными ресурсами, транспортом и даже списанием кредитов пострадавшим — оказал столичный бизнес. Свыше 215 млн рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли. Больше 20 млн рублей сами москвичи направили на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительные сервисы, — сообщил Собянин.

Также глава столицы отметил, что 7700 человек сдали донорскую кровь в день после трагедии. По слова Собянина, 60 человек из числа пострадавших находятся на лечении в московских больницах. В общей сложности в медучреждения Москвы поступили 94 человека, 34 уже выписаны.

Одним из первых артистов, вызвавшихся на помощь пострадавшим, стал рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он рассказал, что располагает фондом в размере 40 миллионов рублей, от которого на его проекты было потрачено лишь 10%, поэтому музыкант готов помогать нуждающимся. Рэпер также отправил миллион рублей 15-летнему Исламу, который работал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» и спасал людей во время теракта.