Собянин назвал сроки начала первой сборки автомобилей на заводе «Москвич» Собянин: завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе

Фото: АГН «Москва»

Завод «Москвич» начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил надежду на то, что уже в следующем году завод достигнет объемов работы, сопоставимых с прежними.

Уже на следующей неделе [завод] начнет первую сборку. И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимыми до того периода, когда там было Renault, — сказал Собянин.

В середине мая правительство Москвы полностью выкупило завод «Renault Россия»: предполагается, что первоначально автомобили будут производиться на базе Renault Logan. Руководитель дептранса столицы Максим Ликсутов заявил, что машины будут поставлять в автопарки служб такси и каршеринга.

На заводе «Москвич» 6 июля прошла презентация примерного модельного ряда возрождаемого бренда. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно пообещал, что к 2024 году в России будет разработана новая собственная платформа для электромобилей, а в ближайшей перспективе завод сосредоточится на машинах с традиционными двигателями внутреннего сгорания. На презентации журналисты увидели фото автомобилей, которые будут собирать в Москве. Они оказались почти неотличимы от легковушек китайского бренда JAC.