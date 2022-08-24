Собянин назвал сроки локализации пожаров под Рязанью Собянин: пожары в Рязанской области будут локализованы в течение 1-2 суток

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пожары в Рязанской области будут локализованы в течение 1-2 суток, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о ликвидации природных пожаров. По словам мэра, ситуация в регионе постепенно улучшается. Он добавил, что области хватит сил и средств для ликвидации пожаров. Собянин напомнил, что Москва также оказала Рязани свою помощь.

По собственной инициативе мы выделили 8700 человек, 2386 единиц техники, шесть вертолетов, 28 мощных бульдозеров, и сегодня в Рязанской области сил и средств более чем достаточно для ликвидации пожаров, — заявил Собянин.

Глава МЧС Александра Куренкова в свою очередь заявил, что ситуацию с лесными пожарами и их тушением в Рязанской области осложняет ветер до 25 метров в секунду. По его словам техники для тушения пожаров не хватает и для локализации пожаров в регион дополнительно направлены пять воздушных судов.

Путин на заседании сообщил, что борьба с лесными пожарами в России проходит сложно. Президент заметил, что общая площадь лесных пожаров в этом году почти в 3 раза меньше, чем в прошлом. Глава государства поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко посетить регионы России, где сложная ситуация с пожарами, лично ознакомиться и доложить о результатах.

Отдельно Путин отметил, что особое беспокойство вызывают пожары в пятикилометровой зоне от населенных пунктов в Рязанской области . Он призвал их ликвидировать как можно быстрее. Также сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами сохраняются в европейской части России и на дальнем востоке.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавит Григоренко.