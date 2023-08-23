Собянин назвал последствия столкновения дрона со зданием в «Москва-Сити»

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В результате столкновения сбитого средствами ПВО дрона со строящимся зданием комплекса «Москва-Сити» в соседних жилых домах выбиты окна, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в результате инцидента пострадавших не было.

Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет, — рассказал градоначальник.

В самом здании комплекса «Москва-Сити» также пострадало остекление в районе с 10-го по 15-й этаж.

Минобороны РФ ранее сообщило, что Вооруженные силы Украины в ночь на 23 августа атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ. После этого он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».

Ранее сообщалось, что обломки сбитого системами ПВО украинского беспилотника упали на улицу в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках. Поврежденной оказалась стена магазина. Также к последствиям падения обломков БПЛА можно отнести выбитые стекла в жилом доме на улице 9 Мая в Химках.