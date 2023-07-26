Собянин назвал число москвичей в зоне СВО Собянин: около 30 тысяч москвичей выполняют задачи в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В зоне проведения спецоперации на сегодняшний день находятся порядка 30 тысяч москвичей, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, общаясь с записавшимися на военную службу гражданами. По его словам, которые приводит РИА Новости, по контракту боевые задачи в рамках СВО выполняют 10 тысяч жителей Москвы, еще 20 тысяч были мобилизованы.

Хотел бы поблагодарить тебя и ребят за то, что идете на службу по контракту. Уже 10 тысяч москвичей записалось, в СВО еще воюет около 20 тысяч мобилизованных. Хотел поблагодарить всех за такой выбор и самоотверженную работу, — сказал Собянин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что ВС РФ на текущий момент не нуждаются в новых добровольцах для участия в СВО. По его словам, текущий поток полностью обеспечивает потребности армии. Так, ежедневно договора с армией заключают порядка 1,3 тысячи человек. Всего по состоянию на конец июня контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек.

Шойгу также подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Документ позволил добровольцам заключать контракты напрямую с ведомством. Как сообщали в министерстве, такие меры позволили систематизировать подход к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач.