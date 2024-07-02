Собянин назначил нового главу департамента градполитики Москвы Собянин освободил Левкина от должности главы департамента градполитики Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владислав Овчинский

Сергей Левкин освобожден от должности руководителя департамента градостроительной политики Москвы решением мэра столицы Сергея Собянина, следует из опубликованного на сайте градоначальника документа. Левкина сменит работавший главой Моспрома Владислав Овчинский. Левкин руководил департаментом градостроительной политики столицы с апреля 2011 года.

Освободить Левкина Сергея Ивановича от замещаемой должности руководителя департамента градостроительной политики города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе, — сказано в документе.

Ранее Собянин освободил от должности вице-мэра столицы Андрея Бочкарева. Этот пост занял Владимир Ефимов. Известно, что до этого Ефимов занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. От этой должности его освободили.

До этого мэр российской столицы освободил Александра Молоткова от должности руководителя столичного департамента образования и науки. Мэр назначил Ирину Каклюгину новым главой столичного департамента. В указе сказано, что она будет на этой должности «на срок полномочий мэра Москвы».