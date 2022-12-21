Собянин: нагрузка на поликлиники Москвы из-за ОРВИ выше, чем при пандемии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нагрузка на поликлиники Москвы из-за ОРВИ и гриппа значительно выросла и превысила показатели загруженности в период пандемии COVID-19 в начале текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, осенью количество посещений москвичами поликлиник в сутки доходило до 60 тысяч, передает ТАСС.

В начале года у нас в связи с «омикроном» пиковое посещение поликлиник составляло порядка 40–45 тысяч человек в сутки. Нынешней осенью с учетом ковида, ОРВИ, тяжелого гриппа у нас количество посещений в сутки доходило до 60 тысяч, — цитирует агентство градоначальника.

Он добавил, что в нынешнем году превышены пиковые нагрузки на амбулаторную систему прошлых пандемических периодов. Кроме того, мэр отметил, что госпитализация детей достигла рекордных объемов, но конкретных цифр при этом не назвал.

Ранее сообщалось, что на фоне рекордной заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вдвое возросла нагрузка на службу скорой помощи. Из-за дефицита кадров в отрасли к работе привлекаются студенты и бригады медицины катастроф.

За последнюю неделю количество случаев респираторных заболеваний в России увеличилось на 15,8%. В Роспотребнадзоре отметили, что тенденция к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране пока сохраняется.