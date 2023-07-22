СОБР применил газ при штурме коттеджа в Шервуде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СОБР применил газ при штурме коттеджа в поселке Шервуд в подмосковной Истре, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, площадь дома составляет более тысячи квадратов, строение было выставлено ранее на продажу за 1 млрд рублей, при этом собственник находится за границей.

SHOT пишет, что вооруженного мужчину пытаются выкурить из дома.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила в своем Telegram-канале, что мужчина, проникший с оружием в этот дом, приехал в регион из Сибири. По ее словам, преступник психически нездоров, у него автомат Калашникова и запас патронов.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в свою очередь заявил, что злоумышленник — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. В Москве он находится недавно, а адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже. Как пишет депутат в Telegram, Черненко кричал о наличии достаточного для похода на Кремль арсенала.

Ранее сообщалось, что мужчина взял в заложники прибывших на место сотрудников частной охранной организации и полицейского. По данным Telegram-канала Mash, их удалось освободить после переговоров.

Telegram-канал «112» ранее писал, что прибывшие на место силовики обнаружили разбитое окно и бардак в доме. В коттедже были разбросаны бутылки из-под алкоголя, а на втором этаже находился мужчина, одетый в военную форму и бронежилет. У него были замечены огнестрельное оружие и связка гранат. Мужчина утверждал, что вернулся из зоны СВО, а залезть в коттедж ему приказал Бог.