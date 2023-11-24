Снежные заносы и гололедица ожидают москвичей в эту пятницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метель, снегопад и гололедица ожидаются в Москве днем 24 ноября, сообщили в Гидрометцентре России. На дорогах появятся снежные заносы, а столбик термометра опустится от минус четырех до минус двух градусов.

В ночь на субботу, 25 ноября, температура воздуха может опуститься до минус восьми градусов, продолжится снег, дороги всё еще будут покрыты слоем льда. В Подмосковье 24 ноября температура будет колебаться в пределах от минус шести до минус одного градуса, а в ночь на 25 ноября столбики термометров могут опуститься до минус десяти градусов. Из-за метели в столице и области до 21:00 пятницы будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что в Москве и Московской области на протяжении всех новогодних каникул ожидается пасмурная погода и снегопады. При этом ночь на 31 декабря будет самой холодной — температура в регионе опустится до −21 градуса. Днем она будет держаться на уровне −17. Первый день нового года также будет морозным — ночью температура достигнет −18 градусов, а днем градусник покажет −14 градусов.

Синоптик Александр Шувалов ранее сообщил, что нетипичные для Московского региона морозы будут только в начале декабря. Он спрогнозировал нормализацию климата в Москве и Подмосковье со второй декады месяца.