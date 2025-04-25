«Снежная крупа»: раскрыто, какая погода ждет москвичей в выходные Синоптик Позднякова: 26 и 27 апреля в Москве будет умеренно прохладная погода

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Погода в Москве 26 и 27 апреля будет умеренно прохладной, заявила NEWS.ru специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температуру воздуха в эти дни, особенно в субботу, будут определять северо-восточные потоки ветра.

В выходные дни погода будет умеренно прохладная, не совсем уж холодная, но и не теплая. Погоду 26 апреля будут определять северо-восточные потоки, которые принесут нам еще более прохладный воздух, чем тот, что мы наблюдаем сейчас за окном. В субботу уже существенных осадков мы не ожидаем, атмосферное давление чуть-чуть подрастет, минимальная температура пока еще в Москве остается положительной, от +3 до +5 градусов ночью и от +10 до +12 градусов днем, — пояснила Позднякова.

По словам метеоролога, в воскресенье ночью в Москве столбики термометров местами опустятся до –1 градуса. Она также не исключила осадки в виде снега.

В воскресенье ночью временами будут небольшие осадки, и это может быть мокрый снег вперемешку с дождем или в чистом виде, такая снежная крупа. Температура воздуха в Москве будет местами до –1 градуса. Сохранится также порывистый северо-восточный ветер. Днем будет кратковременный небольшой дождь и температура довольно низкая, не более 8 градусов тепла, — резюмировала Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в конце апреля в Москве ожидается холодная погода с заморозками. По его словам, в таких условиях даже возможен гололед 28 апреля.