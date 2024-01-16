Москвичам рассказали о погоде на 16 января Синоптик Леус: 16 января в Москве ожидаются небольшой снег и гололедица

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во вторник, 16 января, в Москве ожидается небольшой снег, температура воздуха будет чуть ниже нуля, рассказал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он также предупредил жителей столицы о гололедице на дорогах и тротуарах.

Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над столицей будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона, центр которого в середине дня окажется над Ленинградской областью. В регионе ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах местами гололедица. Температура воздуха 0...-2 градуса, по области 0...-5 градусов, — написал синоптик.

Он добавил, что ветер в столице будет южный, 4–9 м/c. Леус также отметил, что атмосферное давление сохранится на уровне значительно ниже нормы — 729 мм ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил москвичей, что 18 и 19 января в столице ожидаются обильные снегопады. По его словам, до конца текущей недели выпадет примерно 40% месячной нормы осадков. Синоптик также добавил, что в столичном регионе прогнозируются перепады давления и температур.