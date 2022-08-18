Смог от пожаров переместился на север и в центр Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве смог из-за пожара в Рязанской области за сутки распространился с юга и юго-запада столицы в центральные и северные районы. В «Мосэкомониторинге» предположили, что в течение дня уровень загрязнения, который сейчас на 30% выше нормы, снизится за счет перемешивания воздушных масс. Синоптики при этом отметили, что ветер, несущий едкий запах гари и дым из Рязани в Москву, не прекратится в ближайшие двое суток.

В дневные часы за счет активных процессов перемешивания воздушных масс ожидается снижение уровня загрязнения атмосферы, — сообщили в «Мосэкомониторинге».

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, заверил, что юго-восточный ветер, несущий смог из Рязанской области, сохранится в ближайшие 36–48 часов, о чем рассказал в своем Telegram-канале.

Как заявили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС, на помощь рязанским коллегам для тушения природного пожара был направлен сводный отряд ГУ МЧС РФ по Москве. В составе группировки 57 человек и 15 единиц техники, в частности два самолета Ил-76.

Основная задача московского отряда не допустить перехода природных пожаров на населенные пункты и оказать помощь региональным подразделениям в ликвидации пожаров. В состав группировки вошли автомобили повышенной проходимости, которые предназначены для тушения пожаров в труднодоступных местах, — рассказали в ведомстве.

По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, пожарным удалось сократить число очагов возгорания с пяти до трех. При этом площадь пожара по состоянию на утро 18 августа составляет 181 гектар, накануне вечером власти сообщали о площади в 84,8 гектара.

Ранее жители нескольких районов Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог. Позже стало известно, что причиной являются три действующих очага лесных пожаров в Рязанской области. При этом возгораний на территории Москвы не обнаружено. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.

Позднее в Сети появилось видео рязанского пожара, дым от которого дошел до Москвы. Очаг находится примерно в 200 километрах от столицы.