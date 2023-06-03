СМИ узнали о рекордной взятке московского следователя в $24 млн «Коммерсант»: у следователя из Москвы конфискуют взятку в биткойнах на сумму почти $24 млн

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экс-начальник следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев подозревается в получении от хакерской группировки Infraud Organization взятки в биткоинах, размер которой соответствует без малого $24 млн. В настоящее время мужчина задержан по подозрению в коррупции. Дача взятки произошла в апреле 2022 года. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По мнению следствия, Тамбиев получил взятку от фигурантов находившегося у него в производстве уголовного дела Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского, членов хакерской организации Infraud Organization, которые заплатили за неналожение ареста на их активы. Предполагаемая взятка была обнаружена во время обыска квартиры бывшего следователя на Большой Очаковской улице столицы.

Как пишет «Коммерсант», у Тамбиева нашли ноутбук Apple MacBook, через несколько месяцев его удалось взломать. Там следователей привлекла папка «Пенсия», где оказалась размещена фотография листка бумаги с записями кодов, которые давали подозреваемому возможность получить доступ к 932,1 и 100 биткоинам.

По информации издания, такая взятка является рекордом для сотрудника Следственного комитета РФ. Правоохранители надеются конфисковать весь коррупционный доход бывшего следователя. Обосновывая решение о конфискации биткоинов, заместитель генпрокурора заявил, что за время службы Тамбиев заработал порядка 11,7 млн рублей. Таким образом нахождение у него биткоинов на сумму 1,6 млрд рублей «указывает на получение имущества из не предусмотренных законом источников».

Сам Тамбиев свою вину отрицает. Мужчина был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ 25 марта по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей.

В январе Второй кассационный суд общей юрисдикции полностью оправдал и освободил из-под стражи бывшего заместителя генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова. Топ-менеджер был осужден Измайловским райсудом Москвы за взятку и приговорен к девяти годам строгого режима.