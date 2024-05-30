СМИ узнали, что четыре человека пострадали во время поножовщины в Москве РЕН ТВ: мужчина с ножом напал на людей в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что в Хорошевском районе Москвы около магазина задержан мужчина с ножом. По данным канала, известно о четырех пострадавших. Полиция уже задержала подозреваемого.

Человек бросался на людей с ножом. Его пытались обезвредить, но он сопротивлялся. Правоохранители применили баллончик, были слышны выстрелы, — рассказал РЕН ТВ источник.

Канал со ссылкой на сотрудницу магазина пишет, что травмированы были ее коллеги. Другой источник РЕН ТВ утверждает, что мужчина мог ранить еще и прохожих.

Telegram-канал SHOT сообщил, что жильцы одного из домов на Хорошевском шоссе вызвали полицию около 24:00 из-за криков, раздававшихся в одной из квартир. По данным канала, было слышно, как ссорятся мужчина и девушка, которая звала на помощь. SHOT отмечает, что вооруженный ножом дебошир ее порезал и попытался скрыться от прибывшего наряда полиции.

По словам очевидцев, на улице парень забежал в местный продуктовый магазин <...> и накинулся с ножом на продавщицу и других посетителей. Забежавшие следом полицейские открыли огонь из табельного оружия, ранили и скрутили преступника, — говорится в публикации SHOT.

По данным Telegram-канала, пострадавших и раненого нападавшего госпитализировали. После оказания первой медицинской помощи мужчину ждет допрос.

Ранее терроризировавшего соседей плясками с ножами и стрельбой по машинам жителя Ногинска направили в специализированное медицинское учреждение, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Мужчина привлечен к административной ответственности за хулиганство.