Смертельный наезд автобуса на женщину в Подмосковье попал на видео Автобус насмерть задавил женщину у вокзала Домодедово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Домодедово у вокзала утром 20 июня водитель автобуса не справился с управлением и наехал на женщину, сообщает прокуратура Подмосковья. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП. В надзорном ведомстве следят за процессуальной проверкой силовых ведомств.

20 июня 2024 года около 8 часов 40 минут водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением, с целью предотвращения столкновения с другим автобусом, стал объезжать его по перрону автостанции, где совершил наезд на 39-летнюю женщину, — сообщили в прокуратуре.

Regions.ru пишет, что на место происшествия незамедлительно прибыла скорая помощь, однако медики смогли лишь констатировать смерть пешехода. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в Екатеринбурге пешеход поторопился приблизиться к подъезжающему автобусу и попал под его колесо. Пассажир выжил, но лишился лишился стопы. Конечность ампутировали хирурги.